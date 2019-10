Argentina:domenica si vota il presidente

(ANSA) - BUENOS AIRES, 25 OTT - Con lo slogan 'Sì, se puede!' (Sì si può!) ed un invito ai propri sostenitori a contribuire al miracolo di "sconfiggere un pronostico avverso", il presidente uscente di centro-destra Mauricio Macri ha chiuso ieri sera a Córdoba, davanti a decine di migliaia di persone, la sua campagna elettorale in vista delle elezioni di domenica, in cui cerca una difficile riconferma per un secondo mandato.

Nello stesso tempo a Mar del Plata, distante oltre 500 chilometri, il candidato di centro-sinistra per il peronismo, Alberto Fernández, e la sua vice, Cristina Fernández de Kirchner, hanno chiesto agli argentini di "votare per mettere fine ad una pagina obbrobriosa" della storia del Paese.

I due principali candidati, sui sei in lizza, si sono già misurati nelle primarie ('Pasos') svoltesi l'11 agosto scorso, in cui Fernández ha sorprendentemente superato Macri di oltre 16 punti (49,49% contro 32,93%).