Domani sindacati 'chiudono' Roma

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Domani si preannuncia un venerdì nero a Roma con lo sciopero generale indetto dai sindacati in tutte le società partecipate che erogano servizi alla città. Numerosi i settori interessati: dalla raccolta rifiuti ai trasporti, dalle scuole ai musei civici. Il trasporto pubblico è a rischio per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l'altro di 24. Si prospetta problematica anche la raccolta rifiuti da parte di Ama, che nei giorni scorsi ha fatto un appello ai romani ad evitare, solo per domani, di buttare la spazzatura tenendola in casa fino all'indomani, a situazione normalizzata. Per domani l'azienda assicurerà i servizi minimi essenziali e le prestazioni indispensabili. L'adesione allo sciopero del personale della società Multiservizi potrebbe avere impatti sugli asili e le scuole comunali, dove il personale Multiservizi si occupa di pulire e aprire gli istituti. Stesso discorso per i lavoratori Zetema nei musei comunali. I manifestanti si ritroveranno in piazza del Campidoglio dalle 10.