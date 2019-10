Andrea Gaudenzi designato presidente Atp

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - L'italiano Andrea Gudenzi, è il nuovo presidente dell'Atp. L'ex tennista, arrivato ad essere n.18 del mondo, è stato scelto all'unanimità dal Board dei direttori dell'associazione che riunisce i giocatori professionisti di tutto il mondo. Entrerà in carica dal primo gennaio 2020 per un mandato di quattro anni. "E' un onore - ha detto Gaudenzi - Non vedo l'ora di impegnarmi per guidare il futuro del circuito e rendere sempre più forte il successo e la popolarità di questo sport, in una delle epoche più straordinarie nella storia del tennis maschile".