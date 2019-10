Vaticano: Aif conferma fiducia Di Ruzza

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 23 OTT - L'Autorità di Informazione Finanziaria scende in campo nella vicenda dell'utilizzo di fondi vaticani che ha portato nei giorni scorsi alla perquisizione di alcuni uffici e alla sospensione di cinque alti funzionari. L'Aif ha fatto una verifica e difende il direttore Tommaso Di Ruzza confermandogli "piena fiducia" e esprimendo "elogi" per come ha gestito il caso. La questione riguarderebbe le denunce presentate sulla utilizzazione di fondi per l'acquisto di un immobile a Londra. Il Presidente Aif René Brulhart ha avviato un'indagine interna ed è emerso che "l'attività svolta dall'Aif e dal suo direttore era di natura strettamente istituzionale"; "né il direttore né alcun altro dipendente dell'Aif hanno svolto in maniera inadeguata la propria funzione o tenuto qualsiasi altra condotta impropria".

L'Aif ribadisce "piena fiducia nella competenza professionale e onorabilità del suo direttore e, inoltre, lo elogia per l'attività istituzionale svolta nella gestione del caso in questione".