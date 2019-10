Serracchiani portavoce vittime hater

(ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - Agli ennesimi insulti sessisti ha deciso, oltre che intraprendere la via giudiziaria, di aiutare le vittime degli hater sul web. "Ho creato un indirizzo per questi casi: segnalazioni@serracchiani.it. Voglio essere portavoce e dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Non lasciamoci da sole", scrive la deputata dem Debora Serracchiani in un post su Facebook dove allega le pesanti offese di un account che la appella come "la nana romana". "Sembra che noi donne in politica dobbiamo fare l'abitudine a questi commenti orribili", scrive sul suo profilo. "Sono tante le donne che vengono offese e denigrate pubblicamente non soltanto per motivi "politici" (anche se qui, di politico, no c'è proprio niente). Vorrei dire ad Alberto (questo il nome del hater, ndr) e a tutti gli uomini come lui: comportarvi così non vi rende uomini più forti o uomini migliori. Comportarvi così vi rende infinitamente piccoli". Ovviamente, fa sapere l'ex governatrice Fvg, "agirò legalmente per difendermi e tutelare la mia immagine".