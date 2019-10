Mondadori: offerta Verità per 5 testate

(ANSA) - MILANO, 23 OTT - La Mondadori ha ricevuto un'offerta vincolante per l'acquisizione dei magazine Confidenze, Cucina Moderna, Sale&Pepe, Starbene e Tustyle da parte de La Verità. Lo rende noto un comunicato del gruppo di Segrate, il cui Cda ha deliberato di dare mandato all'a.d. Ernesto Mauri di "porre in essere tutte le azioni volte a esaminare e a finalizzare l'operazione".

L'offerta, che ha validità sino al 31 dicembre, prevede la costituzione di una NewCo, la cui partecipazione sarà al 75% da parte de La Verità e al 25% di Mondadori e comporta anche un earn-out a favore del gruppo di Segrate e meccanismi di put/call a favore dei soci.

La società del quotidiano fondato da Maurizio Belpietro un anno fa aveva già acquisito da Mondadori il settimanale Panorama. Le attività relative alle 5 testate oggetto dell'offerta hanno registrato nel 2018 ricavi per 22,4 milioni e Mondadori conclude che "in conformità con le disposizioni di legge verrà esperita la procedura sindacale".