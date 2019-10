Libano: esercito per riaprire strade

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 OTT - L'esercito libanese è intervenuto oggi in diverse aree del Libano, paralizzato da prolungate proteste popolari contro il carovita e la corruzione, per riaprire le principali strade bloccate dai manifestanti. E' la prima volta che l'esercito interviene con la forza contro i manifestanti da quando sono cominciate le proteste giovedì scorso. Si registra un numero imprecisato di feriti nella zona di Zouk Mikhail e Jall ad Dib a nord di Beirut, lungo l'autostrada per il nord.