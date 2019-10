Cile: Papa, fine violenze, torni dialogo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 23 OTT - "Seguo con preoccupazione quanto sta accadendo in Cile. Mi auguro che, ponendo fine alle violente manifestazioni, attraverso il dialogo ci si adoperi per trovare soluzioni alla crisi e far fronte alle difficoltà che l'hanno generata, per il bene dell'intera popolazione". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale.