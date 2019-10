Ankara: ritiro curdi completato

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "Non è necessario" riprendere l'offensiva contro i combattenti curdi in Siria, visto che "il loro ritiro" dalle zone di confine è stato "completato", come "ci hanno confermato gli Stati Uniti". Lo ha detto in una nota il ministro della difesa turco, Hulusi Akar, secondo quanto riportano i media internazionali, spiegando che "in questa fase, non è necessario effettuare una nuova operazione".