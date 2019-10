Mattarella, contrastare sommerso

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Rilanciare un clima di fiducia per famiglie e imprese appare indispensabile, utilizzando al meglio le opportunità offerte dall'innovazione digitale per un efficace azione di contrasto a contraffazione ed economie parallele che sottraggono rilevanti risorse fiscali alla comunità". Lo sottolinea il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio all'assemblea di Confesercenti. "Le trasformazioni in atto nel sistema distributivo sottolineano la rilevanza del tema della equità e della giustizia sociale nel comparto", aggiunge.