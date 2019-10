Johnson, in caso rinvii si va al voto

(ANSA) - LONDRA, 22 OTT - Approvazione della legge sulla Brexit in tempo per garantire l'uscita del Regno Unito dall'Ue il 31 ottobre o elezioni anticipate prima di Natale. E' la sfida lanciata da Boris Johnson ai Comuni introducendo il Withdrawal Agreement Bill. Il premier Tory ha confermato di voler ritirare la legge in caso di ulteriori rinvii e fare poi campagna elettorale sotto lo slogan 'Get Brexit done' in alternativa al leader laburista Jeremy Corbyn, additato come sostenitore di una linea dilatoria e di rifiuto dell'esito referendario del 2016.