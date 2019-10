A studentesse Chiavari Hack Global Goals

(ANSA) - GENOVA, 22 OTT - Alice Burani e Emma Del Tredici della scuola media Ilaria Alpi di Chiavari hanno partecipato e vinto lo 'Hack for Global Goals', progetto di studio promosso dal ministero dell'Istruzione per le scuole medie e superiori volto a sviluppare progetti relativi ai 17 obiettivi per lo sviluppo.

Hanno partecipato dieci scuole di tutta Italia, fra le quali anche la scuola media 'Ilaria Alpi' di Chiavari, con otto studenti suddivisi tra le varie squadre. Alice Burani della 3^ A e Emma Del Tredici della 3^ B hanno vinto la competizione a pari merito con le loro rispettive squadre e ora rappresenteranno l'Italia a Expo 2020 di Dubai. Il progetto di Alice era incentrato sull'obiettivo 'Salute e benessere' mentre quello di Emma sugli obiettivi 'Istruzione di qualità' e 'Lavoro dignitoso e crescita economica'. Le due studentesse sono state premiate ieri dal ministro Lorenzo Fioramonti. Soddisfazione per il risultato è stata espressa dall'amministrazione comunale di Chiavari.