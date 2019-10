Ocean Viking chiede porto a Italia-Malta

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - La Ocean Viking ha lasciato le acque sar libiche e si è diretta verso nord chiedendo a Italia e Malta un porto sicuro di sbarco per i 104 migranti soccorsi venerdì scorso a bordo di un gommone in difficoltà. Lo fa sapere Medici senza frontiere che gestisce la nave insieme a Sos Mediterranee.

Tra i naufraghi recuperati anche 2 bimbi e 40 minorenni.

Intanto, con un volo charter per Tunisi sono stati oggi rimpatriati dall'Italia 34 migranti, 31 dei quali erano sbarcati a Lampedusa la scorsa settimana. E' quanto si apprende da fonti del Viminale, che sottolineano "l'immediato rimpatrio" dei tunisini nell'ambito degli accordi sottoscritti tra i due Paesi per rimandare in Tunisia chi è arrivato illegalmente sulle coste italiane.