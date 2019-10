Appendino, non sono ricattabile

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Non sono ricattabile e non esistono segreti indicibili". A dirlo la sindaca di Torino Chiara Appendino nelle comunicazioni al Consiglio comunale in merito alle indiscrezioni emerse dalle carte dell'inchiesta per estorsione nei confronti del suo ex portavoce, Luca Pasquaretta.

"Non c'era nessun motivo - ribadisce - né personale né lavorativo per potermi ricattare".