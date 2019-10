Appendino, Cavallerizza così fa male

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "L'incendio poteva generare molti più danni. Dobbiamo ringraziare l'impegno dei vigili del fuoco se Auditorium Rai e Archivio non stati intaccati dalle fiamme. È stato ridotto l'impatto e l'incendio è stato domato". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, al termine di un sopralluogo alla Cavallerizza Reale. "Fa male vedere un edificio storico tra le fiamme - aggiunge - Ora è presto per fare altre valutazioni. Ci saranno accertamenti sulle cause. È evidente che la Cavallerizza così non può stare".

La Cavallerizza Reale è da tempo abbandonata e alcuni suoi spazi sono stati occupati. "Per rilanciarla, ci eravamo dati l'obiettivo di chiudere il 31 ottobre lo studio per dare una vocazione a tutte le aree del complesso e manterremo i tempi - sottolinea la sindaca Appendino -. Dal punto di visto politico, si procede su questo percorso. Il tema oggi non è l'occupazione.

Ho chiesto all'assessore Iaria di lavorare su questo dossier, che è prioritario, anche per evitare episodi come quello di stamattina".