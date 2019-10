14enne va ai servizi sociali e sparisce

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Un ragazzino di 14 anni è scomparso da giovedì mattina a Civitavecchia, in provincia di Roma. A dare l'allarme i genitori che venerdì pomeriggio hanno presentato una denuncia di scomparsa alla polizia. Sono subito scattate le ricerche. I familiari avrebbero raccontato che giovedì mattina alle 7 quando sono andati a svegliarlo non lo hanno trovato. A quanto ricostruito, il 14enne mercoledì aveva avuto un colloquio con i servizi sociali. Forse potrebbe essersi allontanato per il timore di essere portato in una struttura.