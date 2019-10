MotoGp: Marquez vince anche in Giappone

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Marc Marquez vince anche il Gran Premio del Giappone classe MotoGp. A Motegi, il campione del mondo della Honda precede la Yamaha non ufficiale di Fabio Quartararo e la Ducati di Andrea Dovizioso. Quarta posizione al termine del Gp del Giappone classe MotoGp per la Yamaha di Vinales che ha preceduto la Honda di Crutchlow e la Yamaha non ufficiale di Morbidelli. Nona la Ducati di Petrucci, mentre chiude undicesima l'Aprilia di Espargaro. Solo 17/a la Honda di Lorenzo.