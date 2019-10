In Italia la biografia di Melania Trump

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - Arriverà in Italia la biografia non autorizzata della First Lady americana, 'Free, Melania', scritta dalla giornalista Kate Bennett, con il titolo 'Melania Trump, la biografia'. La pubblicherà il 14 gennaio Piemme, che lo annuncia in occasione della Buchmesse. Il libro della giornalista della Cnn - in uscita negli Usa il 3 dicembre per Flatiron Books - osserva Melania Trump dall'infanzia in Slovenia ai giorni alla Casa Bianca. Einaudi segnala invece il grande interesse degli editori stranieri per i nuovi romanzi di Gianrico Carofiglio, 'La misura del tempo', di Domenico Starnone, 'Confidenza' e di Melania Mazzucco, 'L'architettrice' (26 novembre).

Newton Compton si è invece aggiudicata dalla Headline i diritti di traduzione su 'The child on Platform One' di Gill Thompson (già autrice del bestseller 'The Oceans Between us') e da Berla & Griffini 'La guerra di Mussolini: L'Italia fascista dal trionfo al collasso, 1935-1943', di John Gooch, esperto di storia italiana tra le due guerre.