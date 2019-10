Il Guggenheim di New York compie 60 anni

(ANSA) - NEW YORK, 20 OTT - Il museo Guggenheim di New York compie 60 anni. L'iconico edificio, il cui nome completo è 'Solomon R. Guggenheim Museum', realizzato da Frank Lloyd Wright e considerato un capolavoro dell'architettura contemporanea, fu inaugurato il 21 ottobre del 1959. Riconosciuto di recente dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, il museo, che esternamente appare come un nastro bianco avvolto attorno a un cilindro più ampio in cima rispetto alla base, difficilmente passa inosservato, soprattutto se messo a confronto con i grattacieli che lo circondano sulla Quinta Strada. All'interno, la galleria espositiva forma una spirale che sale dal piano terra fino alla cima dell'edificio. Tra le opere esposte nella collezione permanente del Guggenheim ci sono capolavori di Georges Braque, Paul Cézanne, Marc Chagall, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vasily Kandinsky, Édouard Manet, Joan Miró, Piet Mondrian, Pablo Picasso, Pierre-Auguste Renoir, Georges Seurat e Henri de Toulouse-Lautrec.