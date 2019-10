Colpito da vaso nel Cuneese, morto bimbo

(ANSA) - SAVIGLIANO (CUNEO), 19 OTT - E' morto all'alba il bambino di tre anni di Caramagna Piemonte travolto da un vaso mentre giocava nel cortile di casa. Ricoverato in gravi condizioni ieri pomeriggio, è stato operato, in condizioni critiche, nel corso della notte. Le gravi lesioni riportate dal piccolo a livello di torace e addome non hanno consentito allo staff di chirurghi e cardiochirurghi dell'ospedale Regina Margherita di salvargli la vita.