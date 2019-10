Tim, proposta cooptazione Rossi in cda

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Il comitato nomine di Tim ha proposto la cooptazione dell'ex direttore generale di Bankitalia, Salvatore Rossi, in Cda. E' quanto si apprende in ambienti finanziari. L'economista dovrebbe a questo punto essere nominato presidente dal cda del gruppo telefonico che si riunirà lunedì prossimo. La proposta di cooptazione di Salvatore Rossi in cda è stata approvata dal comitato nomine all'unanimità.