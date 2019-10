Marmi Torlonia in mostra da Roma a mondo

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - La collezione Torlonia, ensemble unico al mondo, la 'collezione delle collezioni', come narrano da sempre gli studiosi, torna visibile al pubblico con la mostra The Torlonia Marbles. Collecting Masterpieces, dal 25 marzo 2020 al 10 gennaio 2021, nella nuova sede espositiva dei Musei Capitolini a Palazzo Caffarelli a Roma.

Con 96 marmi dal XV al XIX secolo, il progetto scientifico di Salvatore Settis e l'intervento di Bulgari per i restauri, è il primo passo dell'accordo tra il Mibact e la Fondazione Torlonia, che dopo un tour nel mondo della mostra porterà a un museo permanente per la collezione a Roma. "Erano 70 anni che il pubblico non poteva vederla", dice il ministro della cultura Dario Franceschini presentando l'accordo con il vicesindaco di Roma Capitale Luca Bergamo, Alessandro Poma Murialdo, presidente della Fondazione Torlonia, e Jean-Christophe Babin, ceo Bulgari.

"Ora stiamo lavorando anche con il Comune e la famiglia Torlonia per trovare una sede adatta, in un tempo non troppo lungo".