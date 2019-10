Erdogan, nostre truppe resteranno Siria

(ANSA) - ISTANBUL, 18 OTT - "In base all'accordo con gli Stati Uniti, le nostre truppe non lasceranno la zona di sicurezza" concordata nel nord-est della Siria dopo la fine delle ostilità. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

"In questo momento, la tregua di 120 ore" nel nord-est della Siria "è in corso" e "le notizie" di scontri nell'area sono "disinformazione", ha aggiunto.