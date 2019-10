"Ceo entro prima settimana novembre"

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "Credo che il nome del Ceo di Milano-Cortina 2026 lo avremo entro la prima settimana di novembre". Lo ha annunciato in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora. "La prossima settimana - ha aggiunto - saremo a Milano di nuovo con i presidenti di Regione, i sindaci e il Coni, sarà un ulteriore passaggio importante sulla definizione della governance Olimpiadi Milano-Cortina. Settimana successiva qui a Roma un incontro per Atp Finals di Torino che metta assieme tutti i soggetti anche lì per la definizione della governance".