Barcellona, da polizia proiettili gomma

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - La polizia ha sparato fumogeni e proiettili di gomma mentre sono ancora in corso i disordini nella via Laietana, a Barcellona, davanti al quartier generale della polizia. Lo riferisce El Mundo.

I Mossos d'Esquadra hanno segnalato su Twitter che si stanno verificando "atti di vandalismo molto gravi" con "diversi incendi ancora attivi" e hanno chiesto, per sicurezza, di non avvicinarsi all'area.