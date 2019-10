Bankitalia:stranieri tornano su Btp

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Tornano gli investitori stranieri sui titoli di stato italiani. Tra giugno e agosto si è registrato un "forte aumento della domanda estera" registra Banca d'Italia nel bollettino economico che cita "la decisione della Commissione Ue di non raccomandare l'avvio di una Procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e le prospettive di accomodamento monetario". Nei primi otto mesi gli investitori esteri hanno effettuato acquisti netti di titoli italiani per 98 miliardi di euro, di cui 81 in titoli pubblici, pari all'ammontare delle emissioni nette del Tesoro.