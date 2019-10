Dup contrario all'accordo sulla Brexit

(ANSA) - LONDRA, 17 OTT - Le riserve degli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati del governo Tory di Boris Johnson nel Parlamento britannico, restano valide anche dopo l'annuncio dell'accordo sulla Brexit arrivato da Bruxelles e da Londra. "La nostra precedente dichiarazione - si legge in una breve nota - resta valida in risposta alla notizia che un deal è stato raggiunto". Negativa anche la reazione del leader laburista Jeremy Corbyn: "L'accordo sembra persino peggiore di quello di Theresa May, già rigettato a valanga" dal Parlamento, ha tagliato corto, invitando a ridare la parola al popolo britannico.