Cannabis: De Corato, assurdo cartellone

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Trovo veramente fuori luogo e assurdo che in questi giorni sia comparsa, di fronte al Palazzo di Regione Lombardia, in via Melchiorre Gioia, come anche in altre zone della città, una simile pubblicità: un delivery di cannabis sativa light con consegna a domicilio in 45 minuti a Milano e hinterland. Nemmeno la sentenza della Cassazione ne ferma la vendita". Ad affermarlo è l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato, in una nota in cui allega una foto del maxi-cartellone.

"Ma come può il Comune di Milano autorizzare un simile spot? Menomale che il sindaco non intendeva replicare quanto successo a maggio in occasione dell'Hemp Fest, quando la città è stata cosparsa di manifesti raffiguranti foglie di marijuana accompagnati dalla scritta “non sono una droga" commenta De Corato. Per l'assessore di Fratelli d'Italia, il capoluogo lombardo "oltre ad essere capitale della cannabis 'legale' lo è anche della droga illegale". "Mi auguro – conclude - che la pubblicità sparisca al più presto".