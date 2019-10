Amendola, garantiti gli italiani in Gb

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "Raggiunto il Brexit Deal. L'Italia ha sempre sostenuto e incoraggiato un accordo per una mediazione con il Regno Unito sui principi e gli interessi dell'Ue.

Garanzie assicurate per i cittadini italiani residenti in UK, tutela per l'export e le imprese italiane". Lo scrive il ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola su Twitter.