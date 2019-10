Fao: Conte candida Roma per summit 2021

(ANSA) - ROMA, 16 OCT - Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte candida Roma per il Summit sui Sistemi Alimentari delle Nazioni Unite in programma per il 2021. "L'Italia, mi riempie d'orgoglio dirlo in questa sede, sarebbe onorata di poter ospitare il Summit", ha detto Conte alla Fao per il World Food Day.