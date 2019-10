Borsa: Tokyo, apertura in netto rialzo

(ANSA) - TOKYO, 16 OTT - La Borsa di Tokyo apre gli scambi in netto rialzo, sulla scia di quanto avvenuto sulle piazze azionarie statunitensi, mentre prevale l'ottimismo tra gli investitori per il raggiungimento di un compromesso sul commercio internazionale tra Cina e Usa e un accordo sui negoziati per la Brexit. Il Nikkei mette a segno un rialzo dell'1,20%, a quota 22.473,77, aggiungendo 266 punti. Sui mercati dei cambi lo yen si svaluta sul dollaro a 108,80 e sull'euro poco sopra 120.