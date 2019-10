Manovra: Marattin,su quota 100 no diktat

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Su quota cento "nessuna barricata, abbiamo delle idee su come governare il Paese ed è giusto che vengano composte in maggioranza. Il diktat è sull'iva, sul resto discutiamo tranquillamente, senza che ogni nostra idea sia vista come un ricatto, ma anche senza che sia vista come una ricerca di visibilità". Lo ha detto il deputato di Iv, Luigi Marattin, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi.