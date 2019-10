Festa Roma, Turturro è Jesus Rolls

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "Il film parla di spirito libero e generosità. Proprio come la commedia francese a cui è ispirato".

Così a Roma il regista-attore John Turturro parla di Jesus Rolls - Quintana è tornato, scritto e diretto da lui dove torna a vestire i panni di Jesus Quintana, il campione di bowling già da lui interpretato in Il Grande Lebowski dei fratelli Coen.

Presentato in anteprima mondiale come pre-apertura della 14/a Festa del Cinema di Roma, Jesus Rolls - Quintana è tornato, ispirato a "I santissimi" di Bertrand Blier del 1974 tratto dal romanzo dello stesso regista Les Valseuses, sarà in sala dal 17 ottobre con Europictures.

La commedia comunque ricalca in parte il film originale di Blier che fece all'epoca un certo scandalo mettendo in campo un bizzarro trio di disadattati composto appunto da Jesus, appena uscito di prigione, Petey (Bobby Cannavale), suo amico e gregario, e Marie, Audrey Tautou (Il favoloso mondo di Amelie), ragazza stralunata che divide il letto con entrambi, ma ha un problema, è frigida.