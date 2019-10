Di Maio,'vaglio contratti armi in corso'

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Oltre alla sospensione delle esportazioni future di armi alla Turchia, che avverrà per decreto, l'Italia avvierà anche "un'istruttoria dei contratti in essere" con Ankara. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'informativa urgente sulla Siria in aula alla Camera. "Nelle prossime ore, come ministro degli Esteri, formalizzerò tutti gli atti necessari affinché l'Italia blocchi le esportazioni di armamenti verso Ankara", ha ribadito Di Maio, suscitando l'applauso dell'aula. "Vi comunico inoltre di aver dato immediate disposizioni per l'apertura di un'istruttoria dei contratti in essere. E in questo senso - ha precisato - ribadisco la mia ferma intenzione di esercitare pienamente tutti i poteri che ci conferisce la legge".