Tunisia vota ballottaggio Saied-Karoui

(ANSA) - TUNISI, 13 OTT - Seggi aperti oggi in Tunisia dalle 8 (le 9 in italia) alle 18 (19 ora italiana) per eleggere al ballottaggio il presidente della Repubblica, il secondo a suffragio universale diretto nella storia del paese nordafricano dopo Beji Caid Essebsi.

La sfida è tra il giurista conservatore indipendente Kaies Saied (61 anni) ed il magnate populista Nabil Karoui (56 anni), che al primo turno totalizzarono rispettivamente il 18,4% delle preferenze e il 15,58%.

Ennhadha, Ettayar, la coalizione islamista Al Karama e decine di liste indipendenti hanno annunciato il loro sostegno al conservatore Saied, mentre a Karoui spetta il difficile compito di unire le diverse anime progressiste del Paese.

Il vero ago della bilancia lo faranno gli indecisi e il fattore astensionismo. Primi exit poll a partire dalle ore 20 (le 21 in Italia). I risultati ufficiali saranno resi pubblici entro 24-48 ore.