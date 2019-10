Hagibis, bilancio sale a almeno 10 morti

(ANSA) - TOKYO, 13 OTT - Sale a 10 persone il bilancio dei morti causati dal tifone Hagibis in Giappone, mentre 16 sono i dispersi e si contano quasi 130 feriti, secondo gli ultimi aggiornamenti del canale pubblico Nhk.

Le operazioni di soccorso continuano senza sosta nell'arcipelago centro-orientale, in particolare nella città a nord di Nagano, dove gli argini del fiume Chikuma hanno ceduto provocando massicci allagamenti, con un livello dell'acqua in alcune parti del territorio che ha raggiunto i 5 metri.

L'aeroporto cittadino di Haneda a Tokyo ha ripristinato i servizi ma un gran numero di voli delle principale aerolinee rimangono cancellati. Hanno ripreso a funzionare i treni superveloci Shinkansen con partenza dalla capitale. Anche la metropolitana sta gradualmente riprendendo le corse.