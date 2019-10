Uscito da scuola uomo che era barricato

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 10 OTT - E' uscito dalla scuola della frazione di Foligno l'uomo che si era barricato stamani in un istituto comprensivo chiedendo di parlare con un magistrato.

E' stato preso in consegna dalla polizia e condotto in procura a Spoleto. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'uomo aveva con sé dei contenitori e dei fili rivelatisi un falso ordigno. Anche su questo sono comunque in corso accertamenti, da parte degli artificieri. (ANSA).