Torna Il paradiso delle signore daily

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Per la felicità dei fan e grazie all'amore del pubblico di Rai1 che ne ha impedito la chiusura (gli ascolti già buoni la scorsa stagione quando si era parlato di uno stop avevano subito una ulteriore impennata) lunedì 14 ottobre "Il Paradiso delle Signore" riapre le porte al pubblico dell'ammiraglia Rai. Per l'occasione il grande magazzino che fa da cornice alle vicende è stato ritinteggiato ed ora le pareti sono rosa. Alcuni cronisti sono stati invitati sul set con riprese in corso e che andranno avanti a oltranza durante la messa in onda (160 le puntate dal lunedì al venerdí dalle 15.30) e sono stati rinnovati alcuni ambienti. Tante le novità della fiction prodotta da Aurora TV negli maxi studi Videa. A partire da Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) in procinto di sposare Marta (Gloria Radulescu). Nel maxi cast tra gli spiccano Roberto Farsesi (Umberto Guarnieri), Vanessa Gravina (la cognata Adelaide sorella della defunta moglie), Giorgio Lupano (Luciano Cattaneo) Enrico Oettikier (figlio di Umberto)