Golf: Open Italia, Pulkkanen in testa

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Tapio Pulkkanen con 64 (-7) colpi guida il leaderbord del 76° Open d'Italia, quinta tappa 2019 delle Rolex Series European Tour. All'Olgiata Golf Club di Roma il player finlandese è la sorpresa del primo giorno di gare e precede in classifica lo slovacco Rory Sabbatini, secondo con 65 (-6). Partenza in salita per Francesco Molinari, solo 54/o (71, par) al fianco, tra gli altri, di Renato Paratore e Matteo Manassero. Tra i campionissimi in gara brilla la stella di Justin Rose. Il britannico, ex numero uno al mondo e campione olimpico ai Giochi di Rio 2016, è 3/o (66, -5) a soli due colpi dalla vetta. Delude Shane Lowry, vincitore dell'Open Championship 2019, 72/o (72, +1). Mentre Andrea Pavan e Francesco Laporta, entrambi 20/i con 69 (-2), sono stati fin qui i migliori tra i 13 azzurri sul green.