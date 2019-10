Anci,in piazza se toccano fondi a Comuni

(ANSA) - CAGLIARI, 10 OTT - "E' giusto evitare l'aumento dell'Iva in un Paese che vuole ripartire e far ripartire i consumi. Non è giusto invece mettere le mani nelle tasche dei sindaci. Se saranno toccati i nostri fondi abbiamo deciso di scendere in piazza". Così il presidente dell'Anci Antonio Decaro, a Cagliari per l'assemblea dell'associazione. "Il viceministro dell'Economia Misiani e la sottosegretaria Castelli ci hanno rassicurato sul fatto che non saranno toccate le risorse dei Comuni", ha aggiunto.