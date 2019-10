Whirlpool pronta a sospendere cessione

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Whirlpool sospende fino a fine mese la cessione dello stabilimento di Napoli. ''L'azienda è disponibile a riprendere il confronto ed è pronta a considerare la sospensione della procedura di cessione di ramo d'azienda ex art.47 fino a e non oltre il 31 ottobre", ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende, nell'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi su Whirlpool.

Soddisfatto ma non troppo il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli. "I segnali che abbiamo avuto da Whirlpool e dalle esperienze pregresse non depongono a favore di una interlocuzione serena. - ha affermato nel corso del tavolo - Detto ciò, il segnale di sospensione della procedura di cessione non è il massimo, avrei preferito l'interruzione, ma in questo momento è utile andare a vedere le carte in mano all'azienda".