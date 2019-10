Pioli, primo discorso a giocatori Milan

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Un discorso alla squadra, priva di 12 Nazionali. Inizia così il primo allenamento di Stefano Pioli come nuovo tecnico del Milan. Pioli ha presentato lo staff ai giocatori e poi ha iniziato la seduta di lavoro pomeridiana. Ad attenderlo fuori dai cancelli di Milanello, in una giornata davvero autunnale con freddo, pioggia e nebbiolina, non c'era alcun tifoso. Ieri i social si erano scatenati con l'hashtag #PioliOut. Boban, Maldini e Massara hanno assistito all'allenamento. Dello staff di Pioli faranno parte Giacomo Murelli (allenatore in seconda), Matteo Osti (collaboratore), Davide Lucarelli (collaboratore tecnico), Gianmarco Pioli e Luciano Vulcano (match analyst). Oltre a loro ci saranno Stefano Turci (allenatore dei portieri) e Daniele Bonera (collaboratore tecnico), già presenti nello staff di Giampaolo e confermati dal Milan.