M5S, "status Capitale e sindaco in Cdm"

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - Far sedere il sindaco di Roma "in modo permanente al tavolo del Consiglio dei Ministri". Questa una delle richieste del M5S di Roma nell'ambito della partita sullo status di Roma Capitale. A farsene portavoce l'assessore al Personale Antonio De Santis che spiega: "Abbiamo elaborato alcune iniziative mirate da avviare subito come far partecipare il sindaco al Cdm". "Come già annunciato dalla Sindaca Virginia Raggi, intendiamo convocare gli Stati Generali di Roma, invitando le imprese, le parti sociali, le associazioni e tutti gli attori della città, raccogliendo anche contributi che nascano dal basso - spiega De Santis in un post su Fb -. E' inoltre necessario istituire un tavolo di altissime personalità, per disegnare uno statuto giuridico e normativo di Roma Capitale che risponda ai suoi effettivi bisogni. Siamo poi convinti che sia necessario attuare una vera semplificazione, così da sciogliere i grovigli burocratici e normativi che impediscono di far atterrare le risorse presenti sui servizi per i cittadini".