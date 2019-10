Bonetti, prolungherò congedo mamme

(ANSA) - ROMA, 9 OTT - "Intendo inoltre lavorare al prolungamento del congedo delle mamme e favorire più efficaci politiche di conciliazione, al fine di alleggerire il carico di cura per le donne non soltanto in riferimento ai bambini, ma anche a tutti i familiari non autosufficienti". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti nel corso del seminario internazionale 'Family as hub for a policy'.

La ministra è poi tornata a parlare dell'assegno unico: "La mia volontà è arrivare ad introdurre il miglior beneficio possibile per le famiglie, che dia loro più di quanto hanno attualmente. Questo è l'obiettivo e il punto fermo. La definizione della cifra andrà fatta nel quadro di un calcolo complessivo delle risorse, valutando la modulazione delle misure in maniera integrata".