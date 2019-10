Boban, Pioli è stata prima scelta Milan

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - ''Non parlo di Spalletti, è un validissimo allenatore ma la scelta del Milan è caduta su Pioli''. E' la secca risposta del Chief Football Officier del Milan, Zvonimir Boban, su Luciano Spalletti. Spalletti era stato contattato dal Milan ma non si è liberato dall'Inter per via del mancato accordo sulla buonuscita. ''Non siamo la squadra più forte del mondo - aggiunge Boban - ma non siamo neanche la squadra che si è vista finora. Con Pioli siamo convinti che si possa vedere un gioco migliore e qualità migliori rispetto a quanto visto fino ad ora''.