Ultima ora

(ANSA) - FIUMICINO (ROMA), 09 OTT - Nessun disagio oggi per i viaggiatori Alitalia, in considerazione di una adesione agli scioperi da parte del personale di volo inferiore al 5 per cento. Lo annuncia una nota della compagnia in relazione all'agitazione di oggi.

"Tutte le attività operative si sono svolte regolarmente e con ottimi livelli di puntualità - si legge nel documento della compagnia - grazie anche al piano straordinario messo a punto dalla Compagnia italiana nei giorni scorsi". (ANSA).