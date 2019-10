Tbilisi capitale mondiale libro 2021

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - La Capitale della Georgia, Tbilisi, circa un milione di abitanti, sarà la Capitale mondiale del libro 2021. Ad indicarla è stata la Direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay. Con lo slogan "Ok. Quindi il tuo prossimo libro è...?' il programma che coinvolgerà la città per tutto l'anno si concentra sull'uso delle moderne tecnologie come potenti strumenti per promuovere la lettura tra i giovani.

L'iniziativa prevede la creazione di biblioteche e l' organizzazione di un festival di libri per bambini, un progetto digitale all'avanguardia per trasformare i libri in giochi e la ricostruzione della prima casa editrice della Georgia.

Progettato appositamente per bambini, giovani e lettori con accesso limitato ai libri, il programma delle attività si concentrerà sull'innovazione. L'obiettivo principale della città è quello di diffondere la lettura e aumentare l'accessibilità ai libri per tutte le classi sociali e le fasce di età. Le iniziative avranno inizio il 23 aprile 2021