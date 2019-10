Pioggia a Parigi, ingorghi record

(ANSA) - PARIGI, 8 OTT - Giornata nera per chi era costretto oggi a raggiungere Parigi, con l'Ile-de-France bloccata dalla pioggia e da un traffico che ha battuto un nuovo record assoluto: 628 chilometri totali di code, con un picco all'ora di punta, le 9 di questa mattina.

Il record precedente risaliva al 5 giugno 2018, con 588 chilometri mentre, in assoluto, la giornata più pesante, con 739 km di ingorghi, fu il 6 febbraio 2018, ma le difficoltà in quel caso erano legate a una forte nevicata in corso.

Ad aggiungersi al traffico abituale e alla pioggia, una terza difficoltà contribuisce oggi al "martedì nero" degli automobilisti: la manifestazione ecologista di Extinction Rebellion, che da ieri pomeriggio ha di fatto isolato lo snodo di Chatelet, il centro della capitale.