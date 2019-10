Manovra: Fico, risorse per disabilità

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - "Con la legge di bilancio 2019 sono stati istituiti un Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilita', un Fondo per i caregiver familiari, un Fondo per l'inclusione delle persone sorde e rifinanziato il Fondo non autosufficienza. Ma sono consapevole che le risorse per questi fondi e quelle complessivamente destinate alla disabilità sono nettamente insufficienti rispetto alle esigenze.

Sono certo che, dalla prossima legge di bilancio le Camere e il Governo sapranno intervenire". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico al convegno "La sfida per l'inclusione: il futuro delle persone con disabilita'". "Credo che vadano valutate con attenzione le proposte all'esame delle Camere su importanti profili per la piena inclusione ed assistenza.

Garantire la dignità, il rispetto e l'autonomia alle persone disabili e consentire ad esse di contribuire attivamente alla vita politica, economica e sociale del nostro Paese - ammonisce - è una delle grandi questioni nazionali".