Video prigionieri bendati nello Xinjiang

(ANSA) - ROMA, 7 OTT - Uomini in fila in divisa da carcerati scendono da un treno con una benda sugli occhi e le mani legate dietro la schiena. Lo mostra un video ripreso da un drone nella regione cinese dello Xinjiang, apparso online la scorsa settimana e diffuso dalla Cnn, che cita fonti di intelligence statunitensi che ne garantiscono l'autenticità esprimendo preoccupazione per la repressione in atto sugli uiguri musulmani in quei territori.

Il video - che è stato pubblicato online in modo anonimo la scorsa settimana - mostra centinaia di uomini vestiti con giubbotti viola e arancioni con le parole 'Kashgar Detention Center' stampate sopra, prima scendere da un treno, poi seduti per terra in quello che sembra un grande cortile fuori dalla stazione. Le loro teste sono rasate e le mani legate dietro la schiena. Tutti indossano una benda nera sugli occhi e sono sorvegliati da dozzine di agenti di polizia in uniforme Swat.